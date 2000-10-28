"Байкал-Энергия" одержала победу над "Кузбассом" - 4:1 15:06, 22 января 2018 г.



Не остановили на пути к победе даже суровые сибирские морозы. "Байкал-Энергия" в очередном туре российский суперлиги переиграла "Кузбасс" из Кемерово. Из-за низких температур провели 2 тайма по 45 минут. Чтобы сломать плотную оборону гостей, иркутянам пришлось несколько раз менять тактику.

На 33-й минуте Тимур Кутупов забросил мяч вперед, и Тимофей Безносов удачно сыграл на опережении. После перерыва Александр Егорычев увеличил отрыв ударом с 12-метровой точки. Следующий гол забили гости. Почувствовав, что матч еще можно спасти, кемеровчане пошли ва-банк. Оставили в обороне всего двух защитников. И на 84-й минуте иркутянин Александр Слугин забил свой первый в составе "Байкал-Энергии" гол. А на 89-й минуте Антон Шевцов установил окончательный счет - 4:1. Теперь команды суперлиги уйдут на небольшой перерыв, связанный с чемпионатом Мира. Следующий матч иркутяне проведут также дома 8 февраля с архангельским "Водником".