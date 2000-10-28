"Ермак" обыграл новокузнецкий "Металлург" 15:01, 22 января 2018 г.



Ангарчане принимали гостей в рамках чемпионата высшей хоккейной лиги. Хозяева открыли счет на третьей минуте матча. Но соперники не заставили долго ждать ответную шайбу. Через 10 минут результативным стал бросок Дмитрия Михайлова с острого угла.

Накал сохранился и во втором периоде. Забить шайбы удалось Тимуру Шингарееву и капитану "оранжевых" Максиму Юшкову. Итоговый счет игры - 4:1. "Ермак" занимает седьмую строчку турнирной таблицы лиги. На следующий матч хоккеисты отправляются в Красноярск. Игра с "Соколом" состоится 26 января.