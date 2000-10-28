"Иркут" оказался сильнее "Рязани" - 75:91 14:57, 22 января 2018 г.



Баскетболисты "Иркута" обыграли "Рязань" в выездном матче первой супергили. Игра началась с обоюдных атак. Благодаря трехочковым броскам Анисимова и Федюшина "черно-оранжевые" вырвались вперед. Затем последовали три точных попадания подряд от соперников. Но сибиряки быстро вернули себе лидерство и сохранили его до конца встречи.

Третью десятиминутку они выиграли с преимуществом в 12 очков. Итоговый счет встречи - 75:91. Наши баскетболисты в ближайший четверг проведут матч с лидером суперлиги - командой "Спартак-Приморье".