Байкальский Дед Мороз вошел в десятку наиболее популярных сказочных персонажей 14:55, 22 января 2018 г.



Байкальского Деда Мороза чаще других сказочных персонажей упоминают в СМИ. Он вошел в топ-10 рейтинга. Лидер - Дед Мороз из Великого Устюга с количеством ссылок в средствах информации в двести тысяч. Также в пятерке Кыш Бабай - Зимний Дед из Татарстана, у него 2 тысячи публикаций.

Байкальский Дед Мороз примет участие в Международном фестивале зимних игр "Зимниада-2018", который стартует в Иркутской области 16 февраля. В Слюдянском районе состоится Межрегиональный фестиваль зимних волшебников, на который будут приглашены сказочные персонажи из других регионов России. А в рамках выставки "Байкалтур" в марте состоится фотовыставка "Путешествия Байкальского Деда Мороза по сказочной России".