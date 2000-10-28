Иркутский планетарий запустил просветительский проект "Сутки в космосе" 14:53, 22 января 2018 г.



Космос становится ближе. Иркутский планетарий запустил новый просветительский проект под названием "Сутки в космосе". Ежемесячно в областном центре около памятника Александру III будут проводить публичные лекции, а также наблюдения за звездным небом. Каждое мероприятие продлится два часа. Ближайшее состоится 24 января. Его посвятят Луне. Желающим покажут рельеф естественного спутника Земли: метеоритные кратеры, лунные моря и горы. Организаторы лекций под открытым небом просят участников одеваться теплее.