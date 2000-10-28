Гознак разработал для новых купюр необычное мобильное приложение 14:28, 22 января 2018 г.



Приложение позволит быстро проверить подлинность банкнот, а заодно полюбоваться изображенными на деньгах достопримечательностями в формате 3D. В основе работы программы принцип дополненной реальности. После наведения камеры телефона на банкноту, к примеру, с изображением Владивостока, появляется очень реалистичное объемное изображение моста на остров Русский, по которому едут машины. На космодроме "Восточный" можно разглядеть ракету и вращающиеся вокруг планеты. Приложение абсолютно бесплатное и находится в свободном доступе.