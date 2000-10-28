Продавцы в магазинах опасаются принимать купюры номиналом в 2000 рублей 14:27, 22 января 2018 г.



Их так долго ждали, а теперь не могут потратить. Магазины опасаются принимать у иркутян новые купюры номиналом в 2000 рублей. Как в этом случае действовать покупателям? В ситуации разбиралась съемочная группа программы "Новости".

Недоверчиво вглядываются. А брать - не берут. С такой реакцией продавцов столкнулась Любовь, когда принесла в магазин новенькую двухтысячную купюру. "Думают, что это фальшивки. Цвет очень необычный у них. Потому что не видели они", - говорит Любовь.

Специалисты Гознака, наоборот, уверяют: подделать новые купюры будет очень сложно. При создании применяли новые технологии защиты. По размеру банкноты ничем не отличаются от уже привычных. Выделяет только дизайн. На лицевой стороне Русский мост во Владивостоке, на обратной космодром "Восточный".

В Иркутской области новые деньги появились недавно. Для людей в новинку. Если и появляются в кошельках, потратить их не торопятся. Поэтому у продавцов каждая встреча с купюрой нового поколения вызывает большой интерес. "Лично я уже был знаком с дизайном, поэтому не было вообще никаких вопросов. Просто было интересно, как они выглядят. Также наши сотрудники не растерялись и спокойно провели операцию", - рассказал Александр Бухтияров, консультант магазина.

Кстати, принять новые купюры продавцы просто обязаны, предупреждает Роспортебнадзор, как законное средство оплаты. Иначе их ожидает штраф за нарушение прав потребителей - до 50 тысяч рублей. Готовят к новым деньгам и банкоматы в регионе.

В январе 2018 года Сбербанк планирует завершить необходимые технические работы по обеспечению приема банкнот номиналом 200 и 2000 рублей на всех устройствах самообслуживания с функцией взноса наличных, для которых реализована техническая возможность обновления.

Роспотребнадзор открыл горячую линию. Специалисты ответят на все финансовые вопросы, касающиеся как новых, так и ветхих купюр, до 25 января. Телефоны: 88003502686 и 8(3952)222388.