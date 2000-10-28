Росздравнадзор и прокуратура проводят проверку в отношении минздрава Иркутской области 14:24, 22 января 2018 г.



В регионе сложилась ситуация, когда около полутора тысяч льготников рискуют не получить дорогостоящие лекарства. Проблема возникла не с закупом медикаментов, а с их логистикой. Профильное министерство до сих пор не заключило контракт на доставку препаратов пациентам. Делать это могут только лицензированные предприятия, у которых есть необходимое для перевозки специальное оборудование. Подрядчика определяют через аукцион, стоимость госконтракта несколько миллионов рублей.

Ирина Лаптина, замруководителя Росздравнадзора по Иркутской области: Поэтому принято решение о проверке министерства здравоохранения Иркутской области совместно с прокуратурой. Пациенты не пострадают в любом случае, поскольку есть переходящие остатки лекарственных препаратов. Это пациенты, нуждающиеся в дорогостоящих лекарственных препаратах. Это заболевания кроветворной системы, лимфобластные лейкозы, это рассеянный склероз, это трансплантация почек ну и так далее. Обязательство региона довезти все лекарственные препараты до пациентов.

Елена Голенецкая, замминистра здравоохранения Иркутской области: Для того чтобы заключить на услуги логистического оператора контракт какой-то, нам нужна строчка федерального финансирования. На сегодняшний день Министерство финансов эту строчку еще не дало. Федеральных денег еще нет. Буквально на прошлой неделе в пятницу был селектор Минздрава, сказали, что на этой неделе мы эти деньги увидим.

Для исправления ситуации заключили разовые контракты на перевозку лекарств с одним из предприятий. Конкурс по определению подрядчика все-таки проведут в ближайшее время. Те, кто не дождутся положенных медикаментов, могут звонить в Росздравнадзор. Телефоны горячей линии: 8 800 500 18 35, 8 (3952) 21-70-13.