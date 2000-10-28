В Иркутской области открыли первую "зеленую комнату" 14:20, 22 января 2018 г.



Чтобы дети могли справиться с психологической травмой, в Иркутской области открыли первую "зеленую комнату". Это специальный кабинет для работы с пострадавшими от насилия. Чаще всего те, кто попал в трудную ситуацию, тяжело идут на контакт со следователями. И как раз здесь нужна помощь психологов. Сегодня они показали, как можно работать в комнате с секретом.

Эту комнату называют "зеленой". Хотя в оформлении этот цвет почти не использовали. Зеленый - это символ безопасности и спокойствия. Так должен ощущать себя ребенок. Но максимальная расслабленность нужна не только комфорта. Комната с секретом. Зеркало, которое висит на стене, шпионское. Именно через него в соседнем помещении за происходящим наблюдают специалисты. Это могут быть следователи, если ребенок стал жертвой преступления или свидетелем. "Либо дети, которые совершили преступление, и с ними нужно побеседовать. И это должно быть не в казенных стенах, а именно в такой атмосфере, где ребенок работает с психологом. А следственные органы, либо родители или законные представители могут сидеть в другой комнате и просить задать наводящие вопросы", - объясняет Валентина Перегудова, министр образования Иркутской области.

Психологи готовы работать с детьми разного возраста. Их помощь нужна всем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Именно с таким случаем столкнулись психологи в самом начале работы кабинета. Ребенок видел, как умирает его мать, и какое-то время находился с телом в одной комнате. "Обратились из следственного отдела Ленинского района, чтобы мы поработали с ребенком и поняли, насколько возможно его допросить очно. Соответственно, психолог дала однозначное заключение, что ребенок очень тяжелый. Допрашивать его ни в коем случае нельзя. Наша задача - помочь реабилитировать данного ребенка", - рассказала Валентина Михайлова, директор ГАУ ИО "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи".

"Зеленая" комната нужна еще тем, кто собирается взять в семью воспитанника детского дома. Специалисты смогут понаблюдать, как ребенок реагирует на потенциального родителя, есть ли между ними контакт. И это только самые основные направления работы, которые можно использовать в этом помещении. Психологи уверены: возможности "зеленой комнаты" огромны, поэтому так важно открыть еще несколько таких помещений в крупных городах региона.