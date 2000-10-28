В стабильно тяжелом состоянии остается одна из пострадавших при нападении на школу в Бурятии 14:15, 22 января 2018 г.



13-летняя девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму, а также серьезную травму щеки. В пятницу утром в школу военного поселка Сосновый Бор девятиклассник и двое его товарищей пришли с топором, ножом и зажигательной смесью. Они закинули бутылку в класс и начали рубить топором выбегающих детей. Удары наносили сверху по головам и рукам, которыми пытались закрываться семиклассники. Сильно пострадали две девочки.

Всего на больничной койке оказались семь человек, в том числе сам нападавший, он пытался покончить с собой при задержании. В выходные одной из семиклассниц врачи провели многочасовую операцию: пришили два отрубленных пальца. Бригадой руководил микрохирург Сергей Голяна, который прилетел из Санкт-Петербурга. "Операция шла стандартное количество времени - шесть часов. Бурятские медики не хуже, чем остальные медики нашей доблестной великой страны. Мы сшили все сосуды, которые обеспечивают кровоснабжение пострадавших пальцев, кровообращение восстановлено. И вполне вероятно, большая доля вероятности, что в пальцы приживутся и будет все хорошо у ребенка", - сказал Сергей Голяна, научный руководитель клиники хирургии кисти и реконструктивной микрохирургии, г.Санкт-Петербург.

Нападавшего в больнице охраняют 15 полицейских, сообщает РИА "Новости". Охрану увеличили после того как состояние 13-летного подростка улучшилось. Кроме того, с пятницы на территорию больницы не пускают посторонние машины. Уроки в школе идут по расписанию, там дежурит военная полиция. Пострадавшим ученикам и учительнице выплатят по 400 тысяч рублей из бюджета республики. При этом рассматривают несколько версий случившегося. Полпред президента в Сибири Сергей Меняйло, например, предположил, что напавший на детей подросток мог состоять в закрытой группе в социальной сети.