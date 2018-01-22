Удивительное рядом: заклинатели заправочных шлангов 14:11, 22 января 2018 г.



Морозы приносят автомобилистам и поводы для шуток. Некоторые водители ощущают себя настоящими заклинателями... заправочных шлангов. При такой температуре они буквально встают колом вместе с содержимым. Причем касается это преимущественно дизельного топлива, бензин на таком морозе пока еще сохраняет жидкое состояние. Видео и фото набирают лайки в соцсетях.

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