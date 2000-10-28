Как правильно отогреть машину в сильный мороз - советы специалистов 14:09, 22 января 2018 г.



В сезон сильных холодов попасть в ситуацию, когда вышел к машине, а она намертво замерзла, могут многие автолюбители. Самостоятельные методы отогрева авто могут привести к пожароопасной ситуации. Специалисты рассказали, каким способом безопасно отогревают двигатели.

Самый страшный кошмар любого водителя - это автомобиль, который невозможно завести в морозы. А ведь именно в это время на работу хочется попасть в тепле, комфорте и желательно побыстрее. Машина может не завестись в мороз по нескольким причинам: разряженный аккумулятор, масло не по сезону, закопченные свечи. При попытке самостоятельно отогреть замерзший автомобиль многие забывают о правилах пожарной безопасности, используют кустарное оборудование и ветхие розетки. Из-за невнимательности, экономии времени и денег зачастую самостоятельный отогрев приводит к возгоранию автомобиля. "Автолюбители включают в электросеть приборы подогрева, в результате чего приборы эти в ночное время возгораются, полностью сгорает автомобиль в лучшем случае. Если гараж пристроен к дому, сгорает жилье. Всего с нового года произошло 23 таких случая", - рассказал Василий Разумнов, заместитель начальника главного управления МЧС России по Иркутской области.

О холодах нужно задумываться с осени: заменить свечи, масло, провести ревизию аккумулятора, проверить натяжение ремня генератора, чтобы он не болтался и давал нужную зарядку. И проводить отогрев в специализированных центрах и только качественным оборудованием. "Самое главное - правильно устанавливать гофру, правильную пушку, которая дает теплый воздух, а не горячий", - подчеркивает специалист по отогреву автомобилей.

Специалисты рекомендуют следить за своим автомобилем во время отогрева. По словам мастеров, процедура длится от 15 до 40 минут.