Пожар в жилом доме в Усть-Куте, пострадавших нет 14:03, 22 января 2018 г.



15 человек, трое из которых – дети, спасли на пожаре в Усть-Куте. Возгорание началось в подвальном помещении кирпичной пятиэтажки из-за короткого замыкания. Густой дым быстро заполнил два подъезда и отрезал путь к эвакуации жильцов. Пожарные развернули специальную лестницу и эвакуировали людей. В операции спасения приняли участие, в том числе, и очевидцы.

С начала января на пожарах в Иркутской области погибли 22 человека. Это больше чем за аналогичный период прошлого года. Причина чаще всего - нарушение правил эксплуатации печей и повышенная нагрузка на электросеть. Только в эти выходные сразу 10 пожаров произошли из-за короткого замыкания. В Тулуне погиб мужчина, а житель села Баклаши получил сильные ожоги.