Семья с ребенком чуть не замерзла на трассе в Качугском районе 14:01, 22 января 2018 г.



Там при температуре в -47 градусов на дороге сломался их автомобиль. В условиях сильнейшего мороза ситуация могла стать критической. Информацию о том, что они терпят бедствие, семья сообщила в пожарно-спасательную часть поселка Качуг. В итоге людей отвезли в больницу, ребенка, который, как оказалось, недавно перенес операцию, осмотрели врачи.

Тем временем по прогнозу сильные морозы будут стоять в области на протяжении всей недели. Чтобы обезопасить людей, для проезда большегрузов и пассажирских автобусов закрыли Култукский тракт. Ограничение действует со 152 километра в сторону Бурятии. А в Иркутске дворников перевели на щадящий режим работы. На улице им можно находиться не больше 15 минут, после чего необходимо зайти в теплое помещение.