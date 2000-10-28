Жестокая бойня в школе под Улан-Удэ: трое из семи пострадавших находятся в тяжелом состоянии 17:47, 19 января 2018 г.



Кровавую расправу устроил сын военного в школе под Улан-Удэ. Число пострадавших от подростковой жестокости возросло уже до семи человек. 13-лений школьник и его двое товарищей с топором и ножом ранили учительницу и учеников 7-го класса. Трое в тяжелом состоянии, у остальных резаные раны головы, шеи. Детям, которые стали очевидцами этой кровавой бойни, оказывают медицинскую и психологическую помощь.

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Девятиклассника Антона Бичивина задерживают как опасного преступника. После того, как он напал на родную школу, решил покончить с собой. Подросток ударил себя в грудь ножом и выпрыгнул из окна.

Вот трио вооруженных подростков школы в военном поселке Сосновый Бор под Улан-Удэ: во главе 13-летний Антон Бичивин, кстати, из благополучной семьи, сын майора бригады ВДВ, его помощники и школьные товарищи Илья Седов и Александр Рогальский. Их тоже уже задержали. Они утром пришли на учебу с ножом, топором и бутылкой с горючей смесью. Эту емкость они бросили в класс, где шел урок. Когда ученики спешно начали выбегать из горящего помещения, их ждала расправа. Трое подростков, размахивая топором и ножом, беспощадно рубили детей в спины и по головам. Трое пострадавших сейчас в наиболее тяжелом состоянии, одна девочка в коме. Серьезные травмы получила учительница, ее прооперировали, пока она в реанимации. "Мне попали в боковую сторону головы, я не видела, кто кидал смесь, а когда выбежала и получила удар, у меня перед глазами стоит Антон с топором", - рассказала Ирина Раменская, пострадавшая учительница.

Стали известны причины кровавой бойни. Предположительно, Антон Бичивин был крайне возмущен поставленной ему двойкой в четверти по русскому языку и таким способом решил отомстить. Еще школьники рассказывают, что накануне получали SMS-сообщения о том, что уроки лучше пропустить. "Нам сказали, что он девочку предупреждал: "В пятницу в школу не приходи, будет мясо", - говорят дети.

Из школы по тревоге эвакуировали 500 человек. Многие дети, которые стали очевидцами кровавых событий, нуждаются в психологической помощи. "Я из кабинета выбежал, побежал вниз. Потом решил вернуться за ребятами. На третьем этаже лежала Саша, пацан подошел к ней и при мне ударил ее топором, погнался потом за мной, но я успел убежать", - рассказал один из учеников.

На помощь медикам в Бурятию вылетела бригада врачей из Санкт-Петербурга. Также в Улан-Удэ отправились и следователи центрального аппарата следственного комитета.