Аварийно-дежурные бригады будут патрулировать федеральные трассы в Иркутской области 17:38, 19 января 2018 г.



Спасатели не рекомендуют отправляться в дальние поездки в сильный мороз. Но если вы все же находитесь в пути, в случае ЧП можете рассчитывать на помощь дорожников. Аварийно-дежурные бригады каждые три часа будут патрулировать федеральные трассы в Иркутской области. Это Московский тракт, дорога в сторону Бурятии и трасса "Вилюй". В патрульных машинах есть все необходимое для обогрева водителей. Круглосуточно работают телефоны диспетчерской службы - (3952) 29-21-39; 208-700; 89148993535.

В новогодние праздники дежурные бригады несколько раз уже помогали водителям на трассе. "В основном случаи произошли на автодороге "Вилюй". Это север Иркутской области, в районе города Усть-Кута. Поломка автомобилей, водители в связи с низкими температурами замерзали. Подъезжала дежурная машина. Было два случая, доставка водителя в теплое место. Либо помощь водителю на месте, обогреть в машине", - рассказал Евгений Сырица, заместитель начальника отдела эксплуатации дорог и дорожных сооружений ФКУ Упрдор "Прибайкалье".

А сегодня на трассе "Сибирь" сотрудники ГИБДД не дали замерзнуть водителю из Казахстана. Прямо в пути у дальнобойщика закончилось топливо. Полицейские помогли мужчине отогреться и дождаться доставки горючего.