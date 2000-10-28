Продолжаем рассказ о Тофаларии - мире, затерянном в сибирских горах 17:18, 19 января 2018 г.



Они изучают свой язык как иностранный, любят родной край настолько, что мечтают вернуться туда из любого уголка большой земли. Мы продолжаем наш рассказ о Тофаларии - мире, затерянном в сибирских горах. Почему тофам сложно купить продукты, почему в школьных классах всего по четыре человека и что за пещеры в Тофаларии, в которых можно даже заблудиться? Об этом расскажем в следующем материале.

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Крупы, макароны, консервы и специи - в магазине "Ромашка" остались последние запасы. Завоз продуктов был год назад. Продовольствие доставляют в Тофаларию по зимнику. Два месяца в году сюда идут вереницы груженых автомобилей. Специальных грузовых авиабортов нет. Небольшими партиями продукты привозят на пассажирских рейсах. "Больше всего у нас, особенно в летний период, не хватает фруктов, молочного, соков. Что необходимо тем же детям. Ну и, естественно, яйцо, колбасные изделия. Ну и сроки у кондитерки кончаются. Печенье, вафли, пряники - там три месяца всего срок хранения", - говорит Таисия Жебулева, продавец.

Весть о том, что завезли продовольствие, мгновенно облетает весь поселок. Но продукты отпускают буквально по единице товара в одни руки. "Придут 80 килограммов колбасы, например. И мы, как собаки на драку. Можно так сказать. Очередь выстраивается и немаленькая. Бывает, не достается людям продуктов. Делим, конечно. Праздник какой-то или что. Согласно всей очереди делим. Так и живем", - рассказывает Людмила Непомнящая, житель поселка Алыгджер.

А это не менее популярные по значимости после магазина "Ромашка" объекты: медицинский пункт, детский сад и школа. Кстати, один из классов состоит здесь всего из четырех человек. Это притом, что учиться сюда прилетают дети, в том числе, из соседней Нерхи. Они не видят родителей месяцами, живут в интернате целую четверть, а дома проводят только каникулы. Добраться в горную Нерху можно лишь на вертолете. "Сначала, когда я в пятый класс переехала, мне было тяжело, я не могла отвыкнуть от дома, все хотела туда вернуться. Ну а потом я привыкла, мне стало легче. Домой я летаю каждые каникулы", - делится Снежана Бурачкова, ученица 7 класса средней школы поселка Алыгджер.

Тофаларский язык - гортанный, мягкий, певучий. Начинают изучать его в младших классах. Все без исключения. Семей, говорящих дома на этом древнем наречии, в поселке уже практически не осталось. Да и сам преподаватель изучает предмет вместе с детьми. "Сейчас на Тофаларском языке не разговаривают. Мы разговариваем только на уроках и все, изучаем отдельные слова. А разговаривают только старики, которые, к сожалению, от нас уходят", - сказала Маргарита Метелица, преподаватель тофаларского языка средней школы п.Алыгджер.

Ну а мы из поселка отправляемся осматривать здешние красоты. Первый пункт путешествия - знаменитые пещеры в горах. Подъем вверх более пяти километров.

Для того чтобы попасть в ледяные пещеры, сначала нужно преодолеть достаточно крутую гору. Здесь ее называют Спиринская. Для равновесия выдают деревянные палки. Немного помогает, но несильно. Все равно очень тяжело.

Самые известные пещеры - Зимняя сказка, Светлая и Летняя. Последнюю еще называют Спиринская. Она самая большая. Чтобы попасть в нее, совершаем головокружительный спуск и попадаем на второй этаж пещеры. В подземном царстве плюсовая температура. В одном из каменных залов неожиданно находим новогоднюю елку. Говорят, она стоит здесь больше полувека. А иголки даже не осыпались. Продолжаем путь дальше. Проходы в большинство залов такие узкие, что пройти туда смогут не все туристы. Бывают проходы и лазы очень небольшого размера, а за ними скрываются довольно-таки большие залы. Заглядывать и пролазить везде интересно.

В пещерах мы нашли огромные сталактиты и сталагмиты, увидели летучих мышей и ходили над пропастью глубиной более 20 метров. Внутри гор люди бывают нечасто: многих пугает долгое восхождение и страх замкнутого пространства. Но когда выходишь из пещеры, вдыхаешь воздух и перед тобой открывается потрясающий вид с этой высоты на Алыгджер, то все страхи и усталость уходят. Перед тобой поселок, затерянный в горах Тофаларии, и бескрайняя тайга. Здесь, вдали от цивилизации, на первое место выходят человеческие ценности, природа, где влюбляешься в бесконечно прекрасные пейзажи древней земли тофов.