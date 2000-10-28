Заслуженный артист России Виталий Сидорченко отмечает 80-летний юбилей 17:15, 19 января 2018 г.



Актер, журналист, краевед, педагог, создатель музея, он полвека посвятил одному театру - Иркутскому драматическому. Сегодня 80 лет исполнилось заслуженному артисту России Виталию Сидорченко. Он до сих пор буквально взлетает на сцену. О том, как выбрал для себя творческую судьбу, мастер рассказал съемочной группе программы "Новости".

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Когда-то здесь был репетиционный зал. Но уже больше 30 лет это музей Иркутского драматического театра. По старинным афишам, фотографиям, костюмам, программкам его собирал артист Виталий Сидорченко. "Я коллекционер по натуре", - говорит актер. Годы исследований стали основой двух книг о театральной истории Иркутска. Артист дважды "состарил" родной театр. Установил год учреждения: 1850, а не 51-й, как считали до этого. А после на редчайшей фотографии заметил, что и здание театра на год старше, чем указано на фасаде. "Когда вы выйдете на фасад, вот здесь написано: 1894-1896. А у нас сейчас написано 1897. И это автограф инженера, который это строил", - отмечает Виталий Сидорченко, заслуженный артист России.

Исследовательскую работу артист совмещал с основной. Охлопковской сцене он предан уже 51 год. Каждую свою роль мастер помнит в подробностях. Ему под силу самые разные образы и произведения: Островский, Гоголь, Чехов, Шукшин, Вампилов... "Я зарядку делаю, форму держу, потому что все-таки на сцене надо быть в каком-то духе, всякие же роли дают. Иногда кувыркаешься там, иногда пляшешь, танцуешь..." – делится Виталий Сидорченко.

Но всего этого могло и не быть. Сидорченко одновременно учился в Иркутском театральном и в госуниверситете на журналиста. Даже прошел отбор на телевидении. "И у меня было три предложения: диктором, ТЮЗ и драма. Конечно, я выбрал драму. Это судьба, вот так можно выбрать судьбу", - сказал Виталий Сидорченко.

Он и сейчас буквально взлетает навстречу судьбе - на сцену. Но сегодня не играть спектакль, а принимать поздравления от коллег и друзей. "Очень серьезный, очень пунктуальный, очень ответственный. Грубо говоря, мы с ним осколки старого профессионального русского драматического театра. Надо на репетицию к десяти - он придет полдесятого. Надо в девять - придет в полдевятого", - рассказывает Валерий Жуков, артист.

Многие бывшие студенты Виталия Сидорченко уже сами заслуженные артисты. Мастер 30 лет преподавал театральный грим в Иркутском училище. 80 лет - совсем не предел, говорят юбиляру. А он и не спорит. И задает ритм молодым.