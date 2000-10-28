Несмотря на мороз, иркутяне купаются в иорданях в праздник Крещения Господня 16:46, 19 января 2018 г.



Праздник Крещения Господня отмечают сегодня православные во всем мире. И это, пожалуй, тот редкий случай, когда религиозный обряд стал по-настоящему любимым народным праздником. В Иркутске его отмечали все вместе. В области около 70 иорданей. А одно из самых популярных мест - залив Якоби.

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На заливе Якоби все устроено так, чтобы никто друг другу не мешал. И лишь мороз кусал выходящих из купели. Что называется, и детей не пожалели. Малыши тоже причастились к святому празднику.

- Чем холоднее на улице, тем вода теплее. Приучать надо с детства.

На обледенелых ступеньках всем помогали волонтеры. Работали пункты обогрева, желающим наливали горячий чай. Люди шли на залив в течение всего дня.

Кому стоит принимать ледяную ванну, а кому следует воздержаться? Главное - личное желание, считает отец Марк. Это вопрос веры и ее понимания. "Когда человек чувствует, что это ему надо, то можно приходить и окунаться. Если это за компанию или под чьим-то давлением, тогда лучше не купаться", - говорит отец Марк, настоятель храма Александра Невского.

Побывали у купелей и гости, для которых такой праздник - экзотика. В Польше, например, тоже есть праздник Крещения, но отмечают его иначе. Да и подходящих морозов там нет. "Он меня вдохновляет, я думаю, он дает большую радость многим людям. И я лично горжусь тем, что могу вместе с вами праздновать праздник Крещения", - сказал Кшиштоф Свидерек, генеральный консул Польши в г.Иркутске.

А вот атташе генконсульства Монголии долго думал: готов ли он войти в ледяную воду в январе? "После того как увидел, что даже женщины немолодые купаются, это, конечно, это зовет. Но... Как-нибудь потом, может. А сейчас, конечно, при минус 27 градусах на улице это большая смелость", - отметил Батсайхан Дорж, атташе генерального консульства Монголии в г.Иркутске.

Возможно, когда-нибудь позже дипломаты присоединятся к иркутянам, которые не боятся суровых условий. А пока они увидели, насколько крепкий дух у жителей нашего сибирского города и насколько горячие у них сердца.