На месте ЧП в Киренском районе работают 60 человек и 20 единиц техники 16:20, 19 января 2018 г.



В ледяном плену продолжают оставаться четыре большегрузных автомобиля. На месте ЧП в Киренском районе работают 60 человек и 20 единиц техники. Но даже эти силы оказались на поверку бессильны перед льдом. Съемочная группа программы "Новости" отправилась на место катастрофы и восстановила хронологию событий.

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Многотонная строительная техника буквально вмерзла в поверхность реки Лена. Изо льда торчат стрелы провалившихся кранов. Рабочие вырубают топорами и бензопилами большегрузы. А один из погрузчиков лежит сверху бензовоза.

Вытягивать пострадавшую технику решили на берег по дну реки, вырезая ледяной проход. "Будем тащить экскаватором. Сразу оба. Мы вчера на 18 метров протянули. Сейчас остатки до берега вытянем и будем поднимать", - говорит Егор Филиппов, начальник автотранспортного участка.

Но сделать это не так просто. Сильный мороз - а на улице минус 45 - не дает возможности произвести подобный маневр. Поверхность воды буквально на глазах затягивается новой, плотной коркой. И закрепленный водолазом трос не выдерживает нагрузку. Обе машины 20 и 25 тонн не двигаются с места. Водолазам вновь и вновь приходится закреплять трос. Работают практически в темноте.

Работы по извлечению сразу двух автомобилей на берег затрудняет то, что трос постоянно рвется. Появилось и дополнительное препятствие в виде баржи, которая затонула здесь много лет назад. Ее будут пытаться обойти стороной и вытягивать машины на берег, но делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить цистерну и не допустить протечки нефтепродукта. Это может серьезно навредить местной экологии.

На месте ЧП говорим со свидетелями. Они восстанавливают хронологию событий, когда автомобили практически один за другим уходили под лед, словно нарочно. Приблизительно в два часа ночи водитель бензовоза, груженный нефтью, двигался из поселка в направлении буровой. Он вез топливо для хозяйственный нужд. Пересекая реку, он провалился под лед. Водителю удалось выбраться из кабины. Но мужчина не выставил предупредительные аварийные знаки и побежал в сторону поселка. Тем временем в этом направлении двигался 25-тонный погрузчик. Водитель в темноте не заметил полынью и провалился прямо на бензовоз. Так автомобили оказались прикованы друг к другу. Не известив спасательные службы, водители пригнали на место ЧП еще один многотонный кран, который ушел под лед в нескольких метрах. Владельцы техники сейчас подсчитывают убытки. А главное - автомобили нужно доставать в любом случае, чтобы остатки нефтепродуктов не вытекли из цистерны в реку. И как обычно виной всему человеческий фактор, а вовсе не природная ледяная ловушка. "Здесь можно обойтись без переправы. Здесь река делает излучину и можно объехать по берегу, не пересекая ни одну из переправ. Решили, наверное, сократить дорогу. Бензовоз не знал дороги. Все из-за того, что не знают местность", - поясняет Александр Вициамов, заммэра Киренского муниципального образования.

Параллельно, в 250 километрах от этого места под лед провалился трактор. Утонул 31-летний водитель. Его тело пытались поднять со дна на берег водолазы. Они специально прибыли на место трагедии из Иркутска. В полынье сильное течение, и работать на таких объектах могут только они. Водолазы обследовали дно реки в месте провала. Но, по всей вероятности, тело унесло течением. Оно в этом место очень сильное. Сейчас местным жителям запретили выходить и выезжать на лед, пока его толщина не станет равномерной и специалисты главного управления регионального МЧС не откроют официальные переправы.

Дальше мы проведем авиамониторинг реки Лена на предмет возможных мест несанкционированного выезда на лед автотранспорта. Позже туда будут высланы оперативные группы, чтобы предотвращать подобные ЧП.

На территории Киренского района выявлены 12 несанкционированных ледовых переправ. Сейчас составлен план работы авиации МЧС для мониторинга водных объектов в Братском районе, в акватории озера Байкал в Ольхонском районе. Для выявления нарушений впервые применяются новые технологии - снимки космического мониторинга высокого разрешения.