"Самара" прервала победную серию игр баскетболистов "Иркута" 15:10, 19 января 2018 г.



В начале встречи ничего не предвещало поражения. Три очка принес Алексей Бабушкин, по два у Алимджана Федюшина и Александра Анисимова. Вперед "Самара" вышла после трех дальних попаданий. Счет 9:7. Но благодаря Александру Анисимову "Иркут" снова выбился в лидеры. Его три очка изменили цифры на табло. 9:10 - в пользу иркутян.

Дальнейшая игра порадовала болельщиков "Самары". 23:14 - в конце первой четверти. Со стороны "черно-оранжевых" отличился сербский легионер Филип Самойлович. Три очка на счету Алексея Куземкина. Ну а в 3-й четверти "Иркут" забил лишь 4 очка, пропустил 15. В Итоге разрыв увеличился - 54:30. И в итоговом отрезке "Иркут" оказался сильнее "Самары". Но кардинально на итоговый счет встречи это уже не повлияло. 60:48 - в пользу "Самары".