В Иркутске отмечают праздник Крещения Господня 15:06, 19 января 2018 г.



Тысячи горожан пришли сегодня в храмы, а ближе к обеду стали собираться у иорданей. Мороз не отпугнул желающих набрать воды, которая в этот день считается освященной во всех водоемах. Самые смелые окунались в проруби, надеясь на избавление от накопленных грехов. Три человека пожелали креститься именно в этот день. Даже самые маленькие тоже приняли участие в обряде.

У всех городских иорданей работают посты МЧС, дежурят полицейские и волонтеры. Они следят за порядком и помогают верующим в исполнении обрядов. Развернуты пункты обогрева, есть и палатки с горячим питанием. Праздник подарил жителям Иркутска заряд бодрости и принес хорошее настроение.