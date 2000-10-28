Результат игры "Байкал-Энергия" - "Енисей" назвали сенсационным 14:23, 19 января 2018 г.



Иркутская "Байкал-Энергия" порадовала своих болельщиков. Ни мороз, ни сильный соперник в лице красноярского "Енисея" не смогли сломить хозяев льда. 4:3 - результат игры называют сенсационным.

Все голы иркутян на счету Александра Егорычева. В первом тайме он еще в начале встречи оформил два мяча в ворота соперника, счет 2:0. После чего гости принялись сокращать. Сергей Ломанов, Иван Шевцов сравнивают счет - 2:2. "Байкал-Энергия" подает угловой, Александр Егорычев бьет точно, и хозяева вновь впереди. Первый тайм - 3:2. Во втором тайме иркутяне забили еще раз: снова отличился Егорычев, сделав покер в этом матче. И напоследок "Енисей" обострил ситуацию, сократив отставание до минимального - 4:3. Но иркутяне выстояли, еще одну победу записала на свой счет "Байкал-Энергия". "Енисей" - хорошая команда, большие мастера. И, чтобы их обыграть, требуется играть в заданном ими темпе. Но опять же правильно тактически выбранный рисунок игры позволил добиться успеха", - прокомментировал Николай Кадакин, и.о. главного тренера ХК "Байкал-Энергия".

Следующая игра пройдет на стадионе "Труд" 21 января. В Иркутск приезжает кемеровский "Кузбасс". В турнирной таблице иркутяне сейчас занимают шестую строчку, а "Кузбасс" идет следом, занимая седьмое место.