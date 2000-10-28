"Раисы" вновь прошли в высшую лигу КВН 14:20, 19 января 2018 г.



В Сочи завершился 29-й Международный фестиваль "КиВиН-2018". В нем приняли участие около 500 команд. В "вышку" попали только 20. Определили и состав премьер-лиги. В нее войдет еще одна команда из Приангарья - "Молодые люди" Иркутского государственного университета. Кроме того, "Сборная Великой Республики", где играют юмористы из Иркутска и Улан-Удэ, вошла в состав сезона первой лиги, которая пройдет в Казани. А команда "Квартет" ИГУ сыграет в международной лиге в Минске.