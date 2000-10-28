Почти вслепую научились ездить братские водители

14:19, 19 января 2018 г.

Необычная картина попала в объектив видеорегистратора. С автостоянки на улицу Иванова в городе металлургов выезжает машина. Все стекла, в том числе и лобовое, завалены толстым слоем снега. Как при этом ориентируется водитель, непонятно.

Видео возмутило и одновременно повеселило пользователей интернета. Они даже попытались придумать название ролику. Например, "я сугроб", "идем по приборам" или "едем до характерного металлического треска". Чем закончилась эта поездка, осталось загадкой.



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