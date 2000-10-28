Из-за сильных морозов школьники отправятся на вынужденные каникулы 14:17, 19 января 2018 г.



Так, в Иркутске при температуре ниже 30 градусов занятий не будет у младшеклассников. Ученики с 5 по 9 класс могут не ходить в школу, если на улице -35. При -40 уроков не будет у старших классов. Распоряжение по режиму работы школ подписал глава департамента образования Иркутска. Такие же постановления принимают сейчас во всех районах Иркутской области.

"При этом работники образовательной организации находятся на месте. Те дети, которые придут в образовательную организацию, непосредственно будут обучаться в этот период. Мы ориентировали муниципальные органы управления образования. Это актуально для сельских территорий, чтобы обеспечен был подвоз", - сказал Максим Парфёнов, заместитель министра образования Иркутской области.

На учебном процессе вынужденные выходные скажутся несильно, уверены в министерстве образования. Программу наверстают в короткие сроки. Кстати, в каждой школе самостоятельно решают, как компенсировать пропущенные уроки.