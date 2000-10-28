Морозы пришли в Иркутскую область 14:15, 19 января 2018 г.



Ветхая проводка одна из частых причин пожаров в жилых домах. В сильные морозы люди пользуются обогревателями. И быть осторожными призывают жителей нашей области все спецслужбы. В регион пришли крещенские морозы. Холоднее всего сейчас в Ербогачёне. Там минус 47.

Самый пик низких температур ожидают в выходные. В северных и верхнеленских районах похолодает до -56 градусов. Кроме того, усилится ветер. Порывы могут достигать 13 метров в секунду. А в Иркутске в выходные будет на 12 градусов холоднее климатической нормы. Ночью -34. Морозы задержатся в Восточной Сибири до середины следующей недели.