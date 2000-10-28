Трое маленьких детей и 18-летний юноша погибли на пожаре в Тайшетском районе 14:13, 19 января 2018 г.



Пятый ребенок - ему полтора года - в тяжелом состоянии в реанимации. Он получил термический ожог большей части тела. Малыша готовят к медицинской эвакуации в Иркутск. ЧП прошло этой ночью в селе Конторка.

Дом загорелся, дети были в этот момент одни, старший из них, очевидно, спал. Мать в это время находилась в летней кухне. Дым заметили соседи. Когда на место прибыли спасатели, жилое одноэтажное деревянное здание уже сильно обгорело. Четверо погибших двух, четырех, пяти и восемнадцати лет отравились угарным газом. "Именно эта семья была неоднократно проинструктирована на предмет пожарной безопасности, но, к сожалению, это никак не повлияло. Одна из версий - это неосторожное обращение с огнем, детская шалость", - прокомментировал Виктор Пашков, заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело. Расследование находится на контроле у руководителя следственного управления.