Четыре человека пострадали в результате нападения на школу в Бурятии 14:10, 19 января 2018 г.



Трагедия произошла сегодня утром в военном поселке Сосновый Бор, это в пригороде Улан-Удэ. Известно, что трое девятиклассников пришли в учебное заведение, вооружившись ножом, топором и бутылкой с горючей жидкостью. Коктейль Молотова один из них закинул в класс, где проходили занятия. В помещении начался пожар.

По предварительной информации, среди пострадавших учительница, она получила самые серьезные травмы. Педагог пыталась защитить детей от ворвавшихся в класс вооруженных подростков. Один ударил женщину топором. Также помощь потребовалась школьнице и мальчику, которому отрубили палец. Пострадал и один из нападавших. Сейчас он в больнице в тяжелом состоянии. Известно, что он нанес себе повреждения сам. Все пострадавшие находятся в местном военном госпитале. Их готовят к перевозке в Улан-Удэ.

Между тем следственный комитет Бурятии прокомментировал произошедшее: "Мотивы преступления и полные обстоятельства происшествия выясняются. Отметим, в настоящее время подозреваемый подросток задержан, на месте происшествия проводятся необходимые следственные действия. Следственный отдел по Октябрьскому району СУ СК РФ по Бурятии возбудил уголовное дело в отношении подростка по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних". Из здания школы экстренно эвакуировали 500 человек. На месте работают пожарные, полиция и медики. Возгорание уже ликвидировали.

За последнюю неделю это уже второй такой случай. В понедельник двое подростков устроили поножовщину в пермской школе. Тогда пострадали 15 человек. Следователям удалось установить: причиной ЧП стала личная неприязнь. Эта же версия пока остается приоритетной и в Бурятии.