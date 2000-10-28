Иркутская "Байкал-Энергия" обыграла красноярский "Енисей" со счетом 4:3 22:50, 18 января 2018 г.



Начали иркутяне активно: в первом тайме два мяча забил Александр Егорычев, счет 2:0. После чего гости принялись сокращать. Сергей Ломанов и Иван Шевцов сравнивают счет - 2:2. "Байкал-Энергия" подает угловой, Александр Егорычев бьет точно, и хозяева вновь впереди. Первый тайм - 3:2.

Во втором тайме иркутяне забили еще раз: снова отличился Егорычев, сделав покер в этом матче. И напоследок "Енисей" обострил ситуацию, сократив отставание до минимального - 4:3. Но иркутяне выстояли, еще одну победу записала на свой счет "Байкал-Энергия". Следующая игра пройдет на стадионе "Труд" 21 января. В Иркутск приезжает кемеровский "Кузбасс".