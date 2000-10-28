На круглосуточное дежурство выходят работники ЖКХ 18:30, 18 января 2018 г.



В готовность привели все необходимые силы и средства. Все для того, чтобы сильное похолодание не повлияло на работу отопительных систем. В профильном министерстве сегодня прошло видеоселекторное совещание.

На связь вышли руководители районов. Пока фактический запас угля и жидкого топлива даже выше, чем положено по нормам. Но в пяти районах систематически возникают проблемы по созданию нормативного запаса. "Все, кто ответственные, просьба находиться в круглосуточном режиме на телефонной связи. Чтобы не получилось так, что ответственный вне зоны доступа. По работе наших аварийных бригад, проверить работоспособность, особенно в электросетевом хозяйстве", - призвал Евгений Ветров, заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Аномально низкие температуры ожидают в Иркутской области завтра. Столбик термометра может опуститься до -47. А в северных и верхнеленских районах даже ниже 55 градусов.