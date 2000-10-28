Суровый, но удивительный край. Съемочная группа программы "Новости" побывала в Тофаларии 17:50, 18 января 2018 г.



Этот кочевой народ стал оседлым всего 100 лет назад. Их затерянный мир в горах по-прежнему далек от большой земли. Северная страна Тофалария всегда привлекала туристов своей недоступностью и удивительно красивой природой. Съемочная группа программы "Новости" решила отправиться туда зимой, чтобы погрузиться в по-настоящему суровую атмосферу и увидеть то, что недоступно в жаркое и солнечное время года.

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Отправная точка нашего путешествия на легендарную землю тофов - маленький аэропорт Нижнеудинска. Попасть в эту таежную страну можно только по воздуху. На машинах туда добираются по зимнику всего два месяца в году. Вылетит борт или нет - всегда загадка. Люди ждут погоду по нескольку часов, а иногда и дней. С собой везут все: продукты - фрукты и сладости, лекарства, одежду. То, что в местных магазинах, не купишь. Среди ожидающих отмечаем туристов. Они едут в Тофаларию из Красноярка. "В гости поехали в Тофаларию. Много кто ездил туда из друзей. Тоже решили поехать туда, посмотреть, как там живут. Наверное, думаю, как в космосе там: воздуха нет, все в аквалангах", - шутит Алексей Данилов, житель г.Красноярска.

Вот мы летим в космическую страну на Ми-8. В воздухе 50 минут. Прилетает борт в Алыгджер - столицу Тофаларии. И каждый раз для местного населения это большое событие. Гостей и родных встречает половина поселка. Ну а мы сходу погружаемся в деревенскую жизнь. Вокруг вовсе не как в космосе: обычные одноэтажные деревянные дома, дороги, дым из печных труб и детвора, резвящаяся на улице. Отличие от большой земли только в одном: практически нет снега. Ведь Алыгджер в переводе с тофаларского означает "ветер". И дует он здесь постоянно и сильно. Кстати, неожиданности нас поджидают и дальше.

Первое, что мы выяснили, прилетев в Тофаларию, это то, что сотовая связь здесь отсутствует совсем. Так что сюда стоит приезжать тем, кто мечтает отдохнуть от цивилизации. Причем отдохнуть в полном смысле слова. Все дома тут отапливаются только печкой. Кроме того, электричество частично отсутствует. Первый перерыв с часу до пяти дня, но и ночью свет отсутствует совсем.

Долго наслаждаться отдыхом не пришлось. На следующий день нас ждет суровое испытание: поездка в самую настоящую сибирскую тайгу. 70 километров на снегоходе. В мороз. Надеваем все теплое сразу и вперед - покорять снежные просторы.

Охотничья тропа в зимовье проходит через речку Кара-Бурень. Строптивая летом, она и зимой демонстрирует свой характер. Среди льда проглядывает открытая вода. Но местных жителей это не останавливает. Люди живут охотой круглый год и ездят к своим угодьям при любых условиях, иногда и с риском для жизни.

Наконец, на нашем пути появляется первое зимовье. Заезжаем в гости к двум братьям, они тофалары по национальности. В лесу живут давно. В лес приехали в сентябре, а на большую землю не летали уже больше десятка лет. "Летом приедем, поживем дома, а потом на охоту выезжаем. Здесь родился, вырос. В городе не проживешь", - говорит Вячеслав Якупанов.

А это зимовье главы Алыгджера и одновременно заядлого охотника Владимира Лобченко. Он говорит: охота, безусловно, главное занятие мужского населения. Зверя в лесу тофалары добывают с октября по февраль. А остальное время мужчины без работы - ждут сезона. "Безработица у нас сейчас процентов шестьдесят. Люди не заняты. Мужское население. Женское ладно, как-никак оно занято в бюджетной сфере. Но и небольшая часть мужчин, очень небольшая", - рассказывает Владимир Лобченко, глава администрации Алыгджера.

Алыгджер - единственная из трех деревень, где сохранилось поголовье оленей, их около трехсот. Животные живут в лесу. Сами находят пропитание - это ягель и хвощ. Часть поголовья в деревню пригоняют только весной и летом и используют их как рабочую силу для перевозки грузов.

А это уже устье другой реки - Уды. Мы отправились сюда, чтобы увидеть вблизи уникальные замерзшие водопады. Это место здесь называют каньоны. Нас сопровождает местный гид, который знает здесь буквально каждый камень. Игорь Бутенко несколько лет прожил в Иркутске, в областном центре закончил институт, но жить без своей Тофаларии не смог. И сейчас помогает людям увидеть удивительный мир таежного края. "Туристов-экстремалов, я думаю, это место привлекает тем, что есть множество порогов разной сложности. И третей степени, и как этот порог пятой степени. Масса туристов, желающих пройти эти пороги, погибает. Остаются после них только таблички, которые набивают их товарищи на скалах. То есть мемориальные доски", - говорит Игорь Бутенко, гид.

Покорить эти быстрые воды Уды может только одна единственная рыба - хариус. Она полноправный и единственный водный обитатель в этой воде. За ней охотятся сразу два хищника - выдра и норка. Местные горы стального и местами оранжевого цвета тоже полны сюрпризов и неожиданных находок. Здесь можно найти такое достаточно редкое вещество, называется оно каменное масло. Каменное масло выделяется из скал. Сначала оно имеет порошкообразную или вязкообразную консистенцию, а потом приобретает твердую форму. Масло очень богато витаминами и микроэлементами. Его используют в качестве добавки в пищу, а также в качестве мазей и настоек.

Это только часть нашего путешествия в Тофаларию. Завтра продолжение. Мы расскажем, как и чем живет местное население, узнаем, почему многие из продуктов завозят в магазины только раз в год, а еще попадем в настоящие пещеры, пройдем сразу несколько подземных залов и увидим огромные сталактиты и сталагмиты. Не пропустите продолжение об удивительной Тофаларии.