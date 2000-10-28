В поселках Моты, Большой Луг, Листвянка и Шаманка купаться в Крещение не рекомендуют 17:27, 18 января 2018 г.



Еще в четырех местах Иркутской области погружаться в воду и тем более пить ее не рекомендует региональный Роспотребнадзор. Отобранные пробы не соответствуют нормам. Это зафиксировали в поселках Моты, Большой Луг, Листвянка и Шаманка.

Всего в Иркутской области для верующих подготовили 69 иорданей. Спасатели заранее проверили места, где будет большое скопление людей. Их вердикт: лед достаточно крепкий, чтобы выдержать всех желающих. "Для обеспечения безопасности купающихся сформирована группировка сил в количестве более тысячи человек и 324 единицы техники. Это и представители ГИМС, и спасатели, и сотрудники полиции. Обязательно должен быть медицинский работник", - сообщил Дмитрий Миронов, главный государственный инспектор по маломерным судам.

За безопасностью проследят также в храмах. Накануне праздника церкви проверили сотрудники иркутского ОМОНа. Саперы и кинологи обследовали здания на предмет наличия взрывоопасных устройств. Всего же в Иркутской области состоится около сотни праздничных богослужений. Планируется, что на Крещение придут больше 35 тысяч верующих.