Не допинг, а плохая дисциплина. Минспорта Иркутской области проводит внутреннюю проверку после чемпионата СФО 16:34, 18 января 2018 г.



36 легкоатлетов снялись с чемпионата Сибирского федерального округа в Иркутске после приезда допинг-офицеров. Причем в списке неожиданно заболевших оказалось 10 иркутян. У спортивных функционеров и у простых болельщиков произошедшее вызвало подозрения.

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Ирина Кириченко профессиональным спортом занимается уже 13 лет. За это время участвовала в сотнях соревнований различного уровня. В этот раз чемпионат СФО пропустила. И связано это вовсе не с боязнью попасться на допинге. Тем более что девушка находится под практически тотальным контролем. "Мне кажется, из мухи слона раздули на самом деле, потому что у нас в составе округа 12 субъектов. Если даже с каждой не приедет два человека, это уже 24 человека, здесь 36. Меня вносят в систему "Адамс", и я заполняю каждые три квартала, где я нахожусь, где я тренируюсь, где я сплю, где я ем. И обязательно отмечаю интервал, например, с 6 до 7 утра я нахожусь именно по этому адресу", - говорит Ирина Кириченко, легкоатлетка, чемпион России в толкании ядра.

Инспекторы могут наведаться к Ирине в любое время, и она обязана быть там, где указала. В противном случае спортсмену грозит длительная дисквалификация. По мнению многих спортсменов, чемпионат СФО - далеко не самый важный старт, поэтому многие просто отказываются ехать к нам из других регионов.

Допинг-контроль РУСАДА посетил Иркутск впервые за многие годы. На этот раз внимание привлекли соревнования Сибирского федерального округа, на которые заявились около 600 спортсменов из 10 регионов. Визит антидопинговых офицеров стал полной неожиданностью для всех. Но некоторые легкоатлеты приняли это событие слишком близко к сердцу. Болельщики сразу принялись иронизировать по этому поводу.

В региональном министерстве спорта акцентируют: проблема, скорее, в дисциплине. И без внимания она все равно не останется. "Что касается атлетов Иркутской области и тех тренеров, которые работают в областных подведомственных учреждениях, мы сейчас проводим внутреннюю проверку. Наконец, дошли руки до того, чтобы на региональном и межрегиональном уровне начать антидопинговый контроль. Это, конечно, важно. С другой стороны, неявка на соревнования или неучастие в соревновании не освобождает спортсмена от обязанности сдавать допинг-тесты", - сказал Илья Резник, министр спорта Иркутской области.

Спортсмены даже готовы сдать добровольно дополнительные пробы, чтобы развеять сомнения в своей чистоте. А пока спецкомиссия отобрала все необходимые пробы, их требовалось всего 6 штук. И внимание уделили только сектору по прыжкам с шестом. "Из состава сборной команды страны, а таких у нас было более 50 человек на этих соревнованиях, ни один не снялся. Из тех, кто был включен в состав сборной страны. Значит, никто не прятался из тех спортсменов. Но нельзя обвинить всех тех спортсменов, которые не явились на дистанцию, что они попались уже на допконтроле или они принимают какие-то средства", - подчеркнул Василий Шкурбицкий, главный судья соревнований, старший тренер сборной Иркутской области по легкой атлетике.

Аналогичный случай с массовым отказом от старта произошел недавно в Оренбурге. Там проходил очередной этап зимнего тура Всероссийской федерации легкой атлетики. По данным сайта championat.com, после известия о том, что турнир посетят допинг-офицеры, началось паническое бегство уже заявленных спортсменов. Более половины из них не явились на старт. В РУСАДА пообещали принять меры по обоим случаям. "Факты массового снятия легкоатлетов на турнире в Иркутске представляют интерес для сотрудников отдела тестирования, которые учтут всю эту информацию при составлении дальнейших планов целевого тестирования. Также все произошедшее станет поводом для работы работников отдела расследований РУСАДА", - заявила Маргарита Пахноцкая, первый заместитель генерального директора РУСАДА.

Как пояснили в региональном минздраве, к врачу, который обслуживал соревнования, большинство неожиданно заболевших обратились с жалобами на температуру и боли в суставах. Допустить людей с такими симптомами к физическим нагрузкам доктор не имел права. Справки о болезни предъявили. Их теперь изучат в региональном министерстве спорта. Тем не менее, Всероссийская федерация легкой атлетики пообещала принять дисциплинарные меры в отношении подозрительных спортсменов.