"Иркут" на выезде сыграет с "Самарой" 15:48, 18 января 2018 г.



В гостях у "Самары". Сегодня "оранжево-черные" проведут матч на выезде с лидером суперлиги-1 в рамках чемпионата страны по баскетболу.

Сейчас соперники - команда тренера Игоря Грачева - занимают 2-ю строчку турнирной таблицы. Они сыграли 22 матча, уступив лишь в 6-ти. На счету наших баскетболистов по 11 побед и поражений. В турнирке "Иркут" восьмой. Кстати, в этом сезоне "оранжево-черные" уже встречались с волжанами. Две игры завершились поражением для сибиряков. После матча в Самаре наша команда отправится в Рязань. Встреча состоится 21 января.