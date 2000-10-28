36 легкоатлетов снялись с чемпионата Сибирского округа в Иркутске после приезда допинг-офицеров 14:12, 18 января 2018 г.



Причем в списке неожиданно заболевших оказалось 10 иркутян. У спортивных функционеров и у простых болельщиков произошедшее вызвало подозрения. Насколько они обоснованны, разбиралась съемочная группа программы "Новости".

Допинг-контроль РУСАДА посетил Иркутск впервые за многие годы. На этот раз внимание привлекли соревнования Сибирского федерального округа, на которые заявились около 600 спортсменов из Иркутской, Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областей, Красноярского, Алтайского, Забайкальского краев, республик Бурятия и Хакасия. Визит антидопинговых офицеров стал полной неожиданностью для всех. Но некоторые легкоатлеты приняли это событие слишком близко к сердцу. Болельщики сразу принялись иронизировать по этому поводу: "Наверняка эпидемия гриппа выкосила стройные ряды незапятнанных допингом спортсменов. Ну так получается не зря олимпийцев отстранили, если на чемпионате СФО такое. Из 600 человек заболело 36. примерно 5%. В принципе, учитывая сезонность ОРВИ, цифра нормальная".

Аналогичный случай произошел недавно в Оренбурге. Там проходил очередной этап зимнего тура Всероссийской федерации легкой атлетики. По данным сайта chempionat.com, после известия о том, что турнир посетят допинг-офицеры, началось паническое бегство уже заявленных спортсменов. Более половины из них не явились на старт. В РУСАДА пообещали принять меры. "Факты массового снятия легкоатлетов на турнире в Иркутске представляют интерес для сотрудников отдела тестирования, которые учтут всю эту информацию при составлении дальнейших планов целевого тестирования. Также все произошедшее станет поводом для работы работников отдела расследований РУСАДА", - заявила Маргарита Пахноцкая, первый заместитель генерального директора РУСАДА.

Из тех, кто не вышел на старт, часть предъявили справки о болезни. Их теперь изучат в региональном министерстве спорта. Там объявили о внутренней проверке. Тем не менее, Всероссийская федерация легкой атлетики пообещала принять меры в отношении подозрительных спортсменов.