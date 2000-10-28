Владислав Евглевский рассказал, почему путешествует с котом 19:53, 17 января 2018 г.



Путешественник Владислав Евглевский и его черный кот Сэм сегодня прибыли в Иркутск. Этот туристический дуэт известен на всю Россию. Сейчас Владислав и Сэм намерены пешком и при помощи автостопа пересечь всю страну.

В путь они отправились 10 ноября из Мурманска в Москву. А теперь, останавливаясь в городах, движутся во Владивосток. В Иркутске Владислав остановился на съемной квартире. Сегодня напарники отдыхают. Но находят время на интервью. Так, Владислав рассказал о начале своих путешествий: "С котом получилось случайно. Когда ему было только три месяца, я отправлялся в двухдневный поход, он выбежал на первый этаж, я был с тяжелым 30-килограммовым рюкзаком, собирал его сразу на двоих людей. И мне было тяжело его одному снять. Я сказал: "Ну, Сэм, раз ты уже спустился, я уже подниматься не буду, пойдешь со мной!"