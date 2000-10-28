Поднять затонувшую на Лене технику пока не удалось 19:23, 17 января 2018 г.



Для проведения аварийно-спасательных работ на реке Лена отправили дополнительные силы. Оперативная группа прилетела сегодня в Киренский район. Спасатели высадились в районе нежилого села Ичера.

Напомним, что уже четыре большегруза ушли под лед в зоне ЧП. Первые два утонули еще 10 января. Сначала при попытке пересечь реку по нелегальной переправе провалился бензовоз. На помощь ему пытался прийти автокран и буквально встал на крышу автоцистерны. Из бензовоза в реку попало 20 тонн нефтепродуктов. Очистка места разлива нефтепродуктов завершена. Спасатели убрали 10 кубометров загрязненного снега, обработали абсорбентом территорию в 200 квадратных метров. На месте работает наш корреспондент Алексей Келэвро, и вот что он сообщил: "Работы по извлечению сразу двух автомобилей на берег затрудняют тросы, которые рвутся. Это сегодня, а завтра с утра мы отправимся на место, где провалился под лед второй автомобиль. Спасатели поднимут тело со дна".

Сегодня спасатели надеялись поднять всю технику. Но пока не удалось, на ночь работы остановили до утра. Завтра будут новые подробности.