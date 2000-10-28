Спасатели продолжают работать на месте ЧП в Киренском районе 18:09, 17 января 2018 г.



Для проведения аварийно-спасательных работ на реке Лена отправили дополнительные силы. Оперативная группа прилетела сегодня в Киренский район. Спасатели высадились в районе нежилого села Ичера. Напомним, что уже четыре большегруза ушли под лед в зоне ЧП. Первые два утонули еще 10 января.

Сначала при попытке пересечь реку по нелегальной переправе провалился бензовоз. На помощь ему пытался прийти автокран и буквально встал на крышу автоцистерны. Из бензовоза в реку попало 20 тонн нефтепродуктов. Очистка места разлива нефтепродуктов завершена. Спасатели убрали 10 кубометров загрязненного снега, обработали абсорбентом территорию в 200 квадратных метров. Сегодня спасатели надеялись поднять всю технику. Но пока не удалось, на ночь работы остановили до утра. На месте работает наш корреспондент. Мы ждем от него подробностей спасательной операции, в следующих выпусках расскажем об этом.