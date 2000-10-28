Тротуарная плитка на улицах Иркутска стала причиной травм пешеходов 18:03, 17 января 2018 г.



Больше 300 иркутян каждый день получают травмы на городских улицах. Количество обращений к врачам зимой увеличилось вдвое. Люди падают на тротуарах, при выходе из общественного транспорта, на ступеньках магазинов. Причина в том, что тротуарное покрытие и плитка, которую выбирают некоторые подрядчики, не подходят для сибирских морозов.

Александр возвращался с работы, когда уже стемнело. Дальше, как в кино. Поскользнулся, упал, очнулся - травматология. Теперь Александр - пациент 3-й Кировской больницы. Считается, что легко отделался. "Поскользнулся. Гладко было, как на катке. Ну и вот не знаю, перелом не перелом. Но наступаю уже", - говорит Александр.

Зимой в гололед работы у врачей прибавляется. И большая часть пациентов - такие вот жертвы тротуара. "В основном это перелом лодыжек, голеней и, конечно в пожилом и старческим возрасте перелом шейки плеча, перелом лучевой кости в типичном месте и перелом шейки бедра", - констатирует Алексей Красовский, главный внештатный травматолог министерства здравоохранения Иркутской области.

Обещали, прослужит долго и людям опять же удобство. Плитку на углу улиц Богдана Хмельницкого и Дзержинского уложили несколько лет назад. Удобство оказалось сомнительным. Кто не поскользнулся зимой, тот споткнулся летом - падения на камни избежать трудно.

Напротив покрытие на тротуаре выполнено из странного черного материала. По виду оно напоминает камень лабрадор, по ощущениям трассу для бобслея. Только санок и не хватает. Надо обладать изрядной смелостью, чтобы пройти по этому участку улицы Богдана Хмельницкого. Покрытие очень скользкое и гладкое. Но даже если дойдешь до перекрестка без происшествий, приключения на этом не закончатся.

Люди идут, не отрывая ног от дороги, стараются удержаться вертикально. Это по-настоящему трудно. Добросовестные дворники очистили покрытие от снежной наледи и этим ситуацию усугубили. Раньше снег создавал хоть какой-то барьер для скольжения. Там, где дворники очистили от снега только часть тротуара, пешеходы предпочитают идти по снегу - так безопаснее. Плитка обледенела и стала особенно скользкой. Возможно, причина в качестве самого материала или в технологиях, с помощью которых ее укладывали.

Тротуарная плитка должна отвечать ГОСТам, которые достаточно размыты и позволяют производителям многое. Главное, плитка должны быть красивая, шероховатая, прочная, морозостойкая. Особенность - в течение сезона она много раз замерзает и столько же оттаивает. При этом покрытие должно выдерживать такой режим и не терять прочности более чем на 5%. "Но улица страшна чем? На улице применяют соли. Это агрессивная среда. Нашу плитку долбят дворники, по нашей плитке ездит уборочная техника. Она находится в очень жестких условиях. А погоня за снижением цены, за желанием получить приемлемую экономическую выгоду приводит к тому, что мы недооцениваем условия, в которых эксплуатируется плитка, и получаем то, что получаем", - комментирует Александр Петров, эксперт, кандидат технических наук.

Тот, кто смог добраться до цели - магазина или офиса, все еще остаются в группе риска. Предприниматели, как сговорились, делают из входа в магазин полосу препятствий. Крыльцо из мрамора выглядит помпезно, но совершать восхождение по его ступеням страшно. Возможности на выбор все те же: поскользнуться или споткнуться о металлическую окантовку. Пешеход зимой - заложник тех, кто строит, и тех, кто укладывает. И так будет, пока здоровье людей остается дешевле денег.