160 квартир в Байкальске остались без газа 17:52, 17 января 2018 г.



Перед самыми новогодними праздниками прекратили подачу газа в жилые дома. В город приехала специальная комиссия. Она обследовала газовое оборудование и сети и дала неутешительное заключение: их использовать нельзя, все слишком ветхое. Подачу топлива отключили.

30 декабря людям купили электроплитки. Сейчас их меняют на полноценные печи с духовками. Как нам пояснил мэр города Василий Темгеневский, дома решено перевести на электричество. Существенных нагрузок на сети не зарегистрировали. "После установки электропечей будут проводиться мероприятия, предварительно мы согласовали, будем проводить план мероприятий по демонтажу внутридомовых газовых, ну и в перспективе газгольдерных, которые есть в городе", - сообщил Василий Темгеневский, мэр г.Байкальска.

Установку печей необходимо завершить к концу февраля. А демонтаж газовых труб будут проводить, скорее всего, летом. Управляющая компания будет это делать за свой счет. Бюджетных средств тратить не придется.