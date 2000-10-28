Морозы в Иркутской области в ближайшие дни усилятся 14:08, 17 января 2018 г.



Сильный снег, метели и усиление ветра до 18 метров в секунду идут на территории региона. Предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях поступило от синоптиков. На большей территории Приангарья пройдет снег, местами сильный, метели.

Спасатели рекомендуют населению принять необходимые меры безопасности, учитывать изменения состояния дорожного покрытия в связи с прохождением неблагоприятных метеоявлений. В связи с этим региональное управление Росгвардии будет патрулировать улицы населенных пунктов, чтобы в случае необходимости помочь жителям, рискующим получить обморожение.