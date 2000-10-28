Оперативная группа вылетела в Киренский район для проведения аварийно-спасательных работ на Лене 14:07, 17 января 2018 г.



Там уже четыре большегруза ушли под лед в зоне ЧП. Спасатели высадились в районе нежилого села Ичера. На сегодня запланирован подъем техники. Задействовано 39 человек и 14 единиц техники.

Первые два утонули еще 10 января. Сначала при попытке пересечь реку по нелегальной переправе провалился бензовоз. На помощь ему пытался прийти автокран и буквально встал на крышу автоцистерны. Из бензовоза в реку попало 20 тонн нефтепродуктов. Очистка места разлива нефтепродуктов завершена. Спасатели убрали 10 кубометров загрязненного снега, обработали абсорбентом территорию в 200 квадратных метров. Вместе со специалистами сегодня на месте будет работать наш корреспондент, в вечерних выпусках мы выйдем с ним на связь.