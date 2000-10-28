Двое мужчин погибли, провалившись под лед на Байкале 14:05, 17 января 2018 г.



Двое мужчин провалились под лед Байкала, катаясь на мотоцикле в необорудованном для этого месте. ЧП произошло в 8-ми километрах от деревни Онгурен в Ольхонском районе.

61-летний мужчина и его 30-летний сын двигались по глади озера, они искали место для подледной рыбалки. Сейчас специалисты проводят проверку, уточняют все детали гибели. Полиция призывает жителей использовать для передвижения по льду только введенные в эксплуатацию переправы.