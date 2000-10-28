Водку планируют выпускать по новому ГОСТу 18:40, 16 января 2018 г.



К одному из символов России предъявят более жесткие требования. Новый ГОСТ собираются разработать для водки. В название собираются ввести слова "Российское качество", чтобы укрепить позиции страны на мировом рынке алкоголя. Впрочем, уже сейчас эксперты говорят: новые требования могут привести к росту производства суррогатов. О стандартах и их нарушении – следующий материал.

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Этиловый спирт и ароматизаторы - обычный состав крепких жидкостей. В лаборатории экспертно-криминалистического центра ежедневно проверяют десятки образцов со всей Иркутской области. Загружены по максимуму с прошлого декабря. После массового отравления "Боярышником" работать над выявлением суррогатов полиция не перестает. Спирт метиловый, говорят эксперты, присутствует в образцах всегда, другое дело, в каком количестве. По нормам его должно быть минимум. Но, к сожалению, большая часть проб норме не соответствует даже приблизительно. И на официальных производствах, кроме ароматизаторов, в водку добавляют глицерин якобы для мягкости вкуса и даже антипохмельные компоненты. При этом как такая смесь воздействует на здоровье, производитель не уточняет. "Вы видите, какое огромное количество наименований этого продукта появилось у нас на прилавках. Теперь уже даже сложно сказать, какая водка хорошая, какая плохая. В советское время все-таки твердо знали: "Столичная" водка - она с сахаром, "Посольская" водка очищена сухим молоком. Их было немного, были рецептуры конкретные, экспертам даже работать было легче", - говорит Людмила Рандина, начальник отдела ЭКЦ ГУ МВД России по Иркутской области.

Новый ГОСТ унифицирует не только крепость напитка - ровно 40 градусов. Все стадии производства должны быть на территории России. Есть требования и к сырью: пшеница или рожь, выращенные без пестицидов или удобрений, вода только из скважин. Главное отличие - производители такого напитка получат право писать на этикетке "Российское качество". Правда, и по старым стандартам делать водку никто не запретит. "Данные ГОСТы, которые существуют сейчас, они, на мой взгляд, достаточно жесткие. И тот алкоголь, который выпускается по ним, то есть люди поступают к нам с отравлением водкой магазинской, эти отравления связаны не с качеством этого алкоголя, а с количеством. Когда человек выпивает, извините, литр алкоголя, в данном случае говорить о качестве несерьезно", - сказал Алексей Третьяков, врач-токсиколог.

За последние пять лет в России пить стали меньше - на 80%. Такую статистику приводит Минздрав страны. Люди переходят на менее крепкие спиртные напитки, а то и вовсе отказываются от алкоголя в пользу здорового образа жизни. А производители при этом стремятся поддерживать мировой статус России как родины водки.