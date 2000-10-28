Меры безопасности в школах Иркутской области усилят 18:16, 16 января 2018 г.



Усилить меры безопасности в школах собираются после инцидента в Перми. Там подростки устроили настоящую разборку с ножами прямо внутри учебного заведения. Тем, кто затеял драку, по 16 лет. Но пострадали те, кто младше, и их учительница. Ведь подростки ввалились в кабинет четвертого класса. Несколько человек до сих пор в реанимации. Уголовное дело возбудили по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Вице-премьер России Ольга Голодец уже назвала этот инцидент вопиющим. Конфликт подробно проанализирует специальная комиссия. А что думают об усилении мер безопасности в иркутских школах? И что делают для того, чтобы шокирующий случай не повторился?

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Типичная картина для большинства образовательных школ: на входе сидит вахтер, который записывает в журнал всех посетителей. Чаще всего это родители младшеклассников. Их охранник знает в лицо. Выучил за время работы. Если приходят незнакомые визитеры, обязательный звонок в приемную. "Представляют паспорт, называют фамилию учителя или классного руководителя, куда они хотят идти и зачем. А если к школьнику пришли друзья, знакомые, звоните учителю, если он вас примет, пусть приходит сюда, забирает вас", - объясняет Петр Костюк, сторож-вахтер.

Сами ученики и педагоги проходят внутрь по пропускам. В принципе, таких мер вполне достаточно, чтобы отсечь нежелательных гостей. Но вряд ли они помогут, если в школу ввалятся нарушители. Для таких случаев учебные заведения в Иркутске оборудовали тревожными кнопками. Экипаж реагирует на звонок оперативно - через несколько минут уже в школе. Кстати, за все время работы системы в Иркутске, реальная помощь бойцов ни разу не понадобилась. "Тревожную кнопку у нас используют в основном, когда проводятся какие-то тренировочные мероприятия. В год они проводятся не один раз. Конечно, бывают случаи, когда ее нажимают. Но в основном, это в ночное время. Сторож что-нибудь увидит подозрительное, естественно, у них инструкция, что проникновение на территорию, они тут же нажимают кнопку", - говорит Андрей Трофименко, гл. специалист по мобилизационной подготовке и ГО департамента образования г.Иркутска.

То, что есть сейчас в иркутских школах, - это видеокамеры на входе и по периметру, ограждение территории, тревожная кнопка. О том, что этого не всегда бывает достаточно, поняли еще до страшного случая с поножовщиной в Перми. В октябре вышло постановление правительства России с новыми правилами. Теперь у каждого образовательного учреждения должен появиться свой паспорт безопасности. Остальные меры собирались усилить. Но теперь правила намерены ужесточить еще больше. Это произойдет, когда закончится расследование в Перми.