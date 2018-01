В Иркутске открылась выставка художника-реалиста Георгия Инешина 18:02, 16 января 2018 г.



"Мистический Байкал" на живописных полотнах художника-реалиста. Сегодня в центре имени Виталия Рогаля открыли выставку иркутского мастера Георгия Инешина. Несмотря на то, что главным вдохновителем для художника стало священное озеро, центральное место на его картинах занимают люди. Разгадать мистические образы отправилась съемочная группа программы "Новости".

"Если я пишу пейзаж, то такой, чтобы в нем хотелось оказаться. А если создаю мистический образ, он максимально реалистичный, - говорит художник Георгий Инешин. - Потому что писать то, что есть на самом деле, неинтересно". Куда увлекательнее и сложнее создавать такую, очень похожую на жизнь, но все же фантазию, выверенную с точностью до сотых миллиметра. Георгий родом из Якутии, учился в Новосибирске и уже 15 лет живет в Иркутске. Странно, но Байкал впечатлил художника далеко не с первого взгляда. Зато последние несколько лет живописец посвящает озеру практически все свои работы. На его полотнах нет границ и национальностей. Байкал - шаманское место. А значит, здесь каждый - шаман. "Шаман - само по себе определение, это не принадлежность к какой-либо национальности или касте, это состояние души. Я сам себя позиционирую шаманом. Мне свойственен мистический склад ума. И шаманом может быть любой человек в любой стране мира", - считает Георгий Инешин, художник.

Художник очеловечивает природу: волны обретают женский облик, облака сливаются в поцелуе. Но и люди, в свою очередь, становятся самой природой: повелевают звездами, парят вместе с птицами, превращаются в "Дерево грез". На выставке "Мистический Байкал" 40 живописных работ и 6 арт-объектов, которые отражают кредо художника: давать старым вещам вторую жизнь. "Это 3D-шахматы, которые в принципе реальны, в них можно играть, 64 клетки, все фигуры присутствуют. Но немного сложно, потому что приходится работать в трех плоскостях, в трех изменениях. Вот эта гитара несет мысль о том, что You don"t have a soul, you are a soul, you have a body. Что в переводе с английского означает "у тебя нет души, ты сама есть душа, у твоей души есть тело", - говорит Георгий Инешин.

"Мистический Байкал" Георгия Инешина завораживает людей по всему миру. Работы художника хранятся в частных коллекция в США, Китае, Франции, Германии. В центре имени Рогаля выставка открыта до 25 февраля.