Клуб "Байкальские стратегии" возглавил Юрий Курин 17:57, 16 января 2018 г.



Идеи для возникновения новой экономики нашего региона. Их разработкой занимается интеллектуальный и деловой клуб "Байкальские стратегии". В этом году произошли существенные изменения в структуре управления клубом. Новым председателем стал президент "Фонда Ножикова" Юрий Курин.

Эксперты организации уже в феврале представят общественности доклад о планах развития и научных разработках, которые возможно внедрить на территории Иркутской области. Одно из направлений, которое необходимо развивать, например, медицинский туризм на берегах Байкала. "Что касается интеллектуального содержания клуба, мы его обеспечиваем даже по численности ученых в наших рядах: 9 докторов наук, единственный академик в Иркутской области Игорь Бычков. Это абсолютно осознанно для клуба, чтобы заниматься стратегическими вещами, нужно начинать с науки", - подчеркнул Юрий Курин, председатель совета интеллектуального делового клуба "Байкальские стратегии".

Клуб "Байкальские стратегии" основывается не только на научном потенциале, немалую роль играет связь с деловыми кругами. В том числе, это направление будет поддерживать бизнесмен, экс-глава регионального правительства, сопредседатель клуба Александр Битаров.