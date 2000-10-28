Количество туристов, путешествующих по Кругобайкальской железной дороге, возросло 16:50, 16 января 2018 г.



59 тысяч пассажиров перевезли по Кругобайкальской железной дороге за туристический сезон с октября по май 2017 года. Это на 19% больше, чем в 2016 году.

Для привлечения пассажиров впервые организовали единый проездной билет по принципу "автобус – теплоход – поезд". Наибольшую популярность эта услуга приобрела у туристов из Китая и Кореи. В 2018 году Восточно-Сибирская железная дорога планирует отремонтировать четыре платформы и стилизовать объекты КБЖД под эпоху ХХ века.