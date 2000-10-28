Иркутянин Денис Самсонкин занял первое место на соревнованиях Сибирского округа по боксу среди юношей 16-17 лет 16:42, 16 января 2018 г.



Иркутский спортсмен Денис Самсонкин стал лучшим боксером на соревнованиях Сибирского федерального округа по боксу среди юношей 16-17 лет. Первенство проходило в Чите.

На почетных соревнованиях выступили спортсмены из республик Бурятия, Хакасия, Тыва, Иркутской, Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областей, Красноярского, Алтайского и Забайкальского краев. В результате три золотых, две серебряных и три бронзовых медали попали в копилку Приангарья. Как итог первое командное место. Представители нашей сборной будут теперь сражаться за честь региона на всероссийском первенстве, которое пройдет уже через месяц в Сыктывкаре.